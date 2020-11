Covid-19 : Moderna, Pfizer annoncent des vaccins prometteurs

Vidéo par : Axel MAY

Un nouveau concurrent avec des résultats préliminaires prometteurs : après le vaccin de Pfizer et BioNTech et le vaccin russe Spoutnik V, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé lundi 16 novembre avoir mis au point un vaccin efficace à 94,5 %. Les explications avec Axel May, journaliste France 24.