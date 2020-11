L'Azerbaïdjan reprend un second district voisin du Nagorny Karabakh

Soldats azerbaïdjanais et camions militaires ont pénétré mercredi dans le district de Kalbajar, avoisinant le Nagorny Karabakh, pour la seconde des trois rétrocessions auxquelles l'Arménie doit procéder après le cessez-le-feu ayant mis fin à six semaines de combats dans cette région disputée. Reportage de Ludovic de Foucaud, Catherine Norris-Trent et Hussein Assad.