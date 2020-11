L'UE appelle au cessez-le-feu en Ethiopie, craint pour la stabilité de la région

Les affrontements entre l'armée éthiopienne et les forces dissidentes de la région du Tigré déstabilisent sérieusement l'Afrique de l'Est et doivent cesser, a déclaré mardi soir Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures.