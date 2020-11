Covid-19 aux États-Unis: 2 400 morts en 24h, plus haut niveau depuis 6 mois

Plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie et près de 1,4 million de personnes y ont succombé. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 262 080 morts. Le point avec Matthieu Mabin, correspondant F24 à Washington.