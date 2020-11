Décès de Diego Maradona : un enterrement agité et des polémiques en Argentine

Maradona est décédé mercredi à 60 ans d'une crise cardiaque, après une longue lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, provoquant un immense élan d'émotion et une pluie d'hommages pour celui qui était considéré comme l'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Les précisions de Mathilde Guillaume, correspondante F24 en Argentine.