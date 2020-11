REPORTAGE

"La Nuit des rois", une plongée dans l'univers carcéral de la Maca à Abidjan

© capture d'écran, France 24

C'est le film le plus attendu de l'année en Côte d'Ivoire. "La Nuit des rois", long métrage de Philippe Lacôte, raconte l'histoire d'un jeune homme qui arrive à la prison d'Abidjan, la Maca, et se retrouve au milieu d'une lutte de pouvoir entre prisonniers. Le réalisateur franco-ivoirien a présenté son film à la Mostra de Venise et représentera la Côte d'Ivoire aux Oscars.