Fermeture des stations de ski

Le premier ministre Jean Castex a annoncé que les stations de ski ne pourraient pas ouvrir en décembre pour limiter la propagation du coronavirus. Tous les pays européens ne prennent pas les mêmes mesures et certains pays comme l'Autriche, la Suisse ou l'Espagne comptent laisser leurs stations ouvertes. Cette fermeture inquiète les travailleurs et employés dans les stations de ski pour qui la période de décembre représente une période essentielle pour leur activité. Pour Alexandre Maulin, président de Domaines skiables de France, la décision du gouvernement est un "déni de discussion et de démocratie".