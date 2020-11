Agression de Michel Zecler : entre police et population le lien de confiance s'étiole

Quatre policiers ont été mis en examen et deux d'entre eux écroués, après le passage à tabac et les propos racistes proférés à l'encontre du producteur noir Michel Zecler, dans cette affaire qui électrise le débat autour des violences policières et de la loi "sécurité globale". Les explications de Marc Nino, journaliste et formateur à l'ENSP.