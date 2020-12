En Libye, la lutte contre le Covid-19 complique l'accès aux soins des malades du sida

La pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur la prise en charge des autres maladies. Nombreux sont les ONG et les médecins qui s'inquiètent des ralentissements dans le traitement et le diagnostic d’autres maladies. Le sida en fait partie. Celui-ci a tué 700 000 personnes dans le monde en 2019