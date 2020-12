Le pari gagnant des scooters électriques en Ouganda

Des scooters électriques en Ouganda. © Capture d'écran France 24

Vidéo par : Nicolas GERMAIN Suivre

De plus en plus de scooters électriques sont mis en service sur le continent africain. En Ouganda, ils viennent en aide à des petits commerçants qu'ils l'ont facilement adopté. Une bonne nouvelle pour la capitale, Kampala, en proie aux embouteillages et à la pollution.