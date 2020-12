Journée mondiale contre le sida : face au Covid-19, les difficultés du dépistage

Ce 1er décembre marque la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une épidémie vieille de 40 ans qui continue de faire des ravages dans le monde – 700 000 morts en 2019. Une maladie dont on ne guérit pas, même si on peut vivre avec aujourd'hui. Une épidémie qu'une autre a percutée cette année, celle du Covid-19, venue ralentir les diagnostics et compliquer les traitements.