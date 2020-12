Présidentielle en Centrafrique : à l'approche du scrutin, le vote des réfugiés pourrait exacerbé les tensions

En Centrafrique, les élections législatives et présidentielles approchent. Les inscriptions sur les listes électorales sont terminées et près de 2 millions d'électeurs sont enregistrées mais le pays compte aussi 620 000 réfugiés hors de ses frontières et la majorité ne participera pas car les votes à distance n'ont pas été organisés pour eux. Un manque de voix qui suscite des réactions à quelques semaines du scrutin présidentiel.