Covid-19 : quel processus de validation d'un vaccin ?

L'Agence européenne du médicament (EMA) a estimé mercredi avoir l'approche "la plus appropriée qu'il soit" en vue d'une approbation d'un premier vaccin contre le Covid-19, alors que le Royaume-Uni a déjà donné son feu vert à celui de Pfizer et BioNTech. Comment procède-t-elle pour valider ou non un traitement?