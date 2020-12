Covid-19 en Allemagne : entrée en vigueur de nouvelles restrictions en Bavière

La Bavière, région du sud de l'Allemagne qui a jusqu'à présent enregistré le plus grand nombre de décès liés au coronavirus du pays, a annoncé dimanche 6 décembre qu'elle imposerait un confinement plus strict à compter de mercredi et jusqu'au 5 janvier.