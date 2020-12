France : des victimes du terrorisme sensibilisent les collégiens

Le gouvernement français a détaillé, mercredi, le projet de loi controversé visant à lutter contre "les séparatismes". Il y a les lois et la parole des victimes pour tenter de faire changer les choses. Certaines victimes parcourent les collèges et les lycées de France pour témoigner auprès des élèves. Reportage Karim Yahiaoui et Mohamed Farhat.