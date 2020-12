Brexit : un accord commercial est-il possible ?

La Grande-Bretagne et l'Union européenne atteignent ce dimanche la date butoir fixée pour prendre une décision sur leurs futures relations, la perspective d'une absence d'accord semblant désormais la plus probable à moins de trois semaines de leur divorce effectif. Sabine Saurugger, Directrice de l'Institut d'études politiques de Grenoble et professeure de Sciences politiques analyse les possibilités d'un "no deal".