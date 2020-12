Reconfinement en Allemagne : les commerces et écoles ferment pour un mois

L'Allemagne est entrée mercredi et pour plus de trois semaines dans une période de confinement renforcé pour tenter de freiner l'épidémie due au nouveau coronavirus alors que le pays vient d'enregistrer son plus lourd bilan quotidien avec 952 décès. Les précisions de notre correspondant F24 Luc André à Berlin.