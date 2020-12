Présidentielle en Centrafrique : "Quel que soit le vainqueur, il n'aura aucune légitimité"

Les Centrafricains ont voté dimanche 27 décembre pour élire leur président et leurs députés, mais une partie probablement importante d'entre eux n'a pu participer à ces élections dans un pays en guerre civile et sous la menace de groupes rebelles à l'offensive contre le sortant et favori Faustin Archange Touadéra.