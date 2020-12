Présidentielle en Centrafrique : la coalition de l'opposition demande l'annulation des élections

La coalition de l'opposition a demandé mercredi l'annulation des élections présidentielle et législatives du 27 décembre en Centrafrique, perturbées par des groupes rebelles, un scrutin pourtant salué comme "crédible" et "légitime" par le gouvernement et la communauté internationale.