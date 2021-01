Mali : six personnes écrouées pour tentative de coup d'Etat

La justice malienne a inculpé jeudi six personnalités civiles, dont un ancien Premier ministre et un populaire animateur radio, et écroué cinq d'entre elles pour tentative présumée de coup d'Etat selon leurs avocats, quatre mois et demi après le dernier putsch en date dans le pays en guerre.