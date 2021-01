BREXIT

Édition spéciale France 24 / RFI : quelle relation entre l'Europe des 27 et le Royaume-Uni après le Brexit ?

Vidéo par : Caroline DE CAMARET

Effectif depuis le 1er janvier 2021 minuit, le départ du Royaume-Uni du marché unique européen change les relations entre l'ancien État-membre et ses voisins européens. Celles-ci sont désormais régies par l'accord de partenariat économique et commercial post-Brexit signé le 30 décembre. Un document de quelque 1 200 pages mais aussi quelques interrogations. Caroline de Camaret de France 24 et Dominique Baillard de RFI font le point sur les conséquences du départ britannique de l'UE avec des invités interrogés depuis plusieurs capitales européennes.