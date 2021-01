Confinement en France : les bars dans l'attente d'une réouverture

Il faudra donc encore patienter pour les restaurateurs et patrons de débits de boissons, alors que leur fermeture administrative est effective depuis le 29 octobre. Les propriétaires de bars, lieux particulièrement bannis, ne voient plus le bout du tunnel. L’un d’entre eux a choisi de garder ses 10 établissements ouverts coûte que coûte . Objectif: sauver ses employés et le moral des français. Ses pubs tournent à 5% de leur activité normale. Un reportage d’Alexandra Renard.