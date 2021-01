Covid-19 en France : les restaurateurs accusent le coup

Inquiet d'une situation sanitaire "plus fragile", menacée par le variant britannique plus contagieux, Jean Castex a maintenu toutes les restrictions sanitaires en vigueur et compte étendre le couvre-feu à 18H00 à dix nouveaux départements, tout en promettant d'accélérer la vaccination. Les bars et restaurants ne rouvriront pas avant "a minima mi-février".