Procès de la mafia Ndrangheta en Italie : plus de 350 accusés, 400 avocats et 900 témoins attendus

L'un des plus grand procès anti-mafia d'Italie s'est ouvert mercredi, avec à la barre plus de 320 membres présumés de la 'Ndrangheta et leurs associés poursuivis, entre autres chefs d'accusation, pour vol, extorsion et trafic de drogue.