REPORTAGE

En Israël, une ambitieuse campagne de vaccination contre le Covid-19

© France 24

Vidéo par : Gwendoline DEBONO

Israël veut faire figure de champion du monde de la vaccination contre le Covid-19. Plus de 20 % de la population est déjà vaccinée et les autorités ambitionnent d'atteindre l'immunité collective d'ici deux mois. De grandes disparités existent cependant entres les communautés juives et les Arabes israéliens. Au sein de cette population, l'adhésion au vaccin est bien moins forte, avec seulement 4 % des plus de 60 ans vaccinés, il y a deux semaines.