Le cascadeur Rémy Julienne est mort des suites du Covid-19 à l'âge de 90 ans

Son nom figure au générique de quelque 1.400 films, longs métrages, clips et publicités, et il a doublé d'immenses stars: Rémy Julienne, décédé à l'âge de 90 ans, était le plus célèbre des cascadeurs français.