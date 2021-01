Pays-Bas : des émeutes pendant les manifestations anti-confinement

Vidéo par : Bilal TARABEY

Des manifestations contre les mesures de confinement aux Pays-Bas ont dégénéré dimanche 24 janvier, des émeutiers ayant pillé des magasins, déclenché des incendies et affronté les forces de l'ordre dans plusieurs villes, ont rapporté la police et la presse néerlandaises, faisant état de plus de 240 arrestations.