Confinement en France : le coup de blues des étudiants étrangers

Emmanuel Macron a annoncé aux étudiants jeudi 21 janvier dernier la création d’un certain nombre de mesures liées à l'épidémie de coronavirus. Tous les étudiants vivent un certain nombre de difficultés depuis le début de la crise sanitaire. Mais qu’en est-il des étudiants étrangers vivant en France plus particulièrement ? Jacqueline Birée, présidente de l'EAAEE, explique quel impact la crise sanitaire a eu sur les étudiants étrangers en France.