Confinement en France : les enseignants protestent contre la gestion de la crise sanitaire

Rassemblant enseignants, infirmières scolaires, lycéens et étudiants, des manifestations sont prévues mardi 26 janvier à Paris et dans plusieurs villes de France, ainsi qu'un mouvement de grève. Parmi les revendications figurent une hausse des salaires des enseignants et le retour des étudiants dans les universités