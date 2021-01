Submergée par le Covid-19, l'Afrique du sud attend avec impatience les vaccins

Submergée par le Covid-19 et le nouveau variant qui touche l'Afrique du sud, la population attend fébrilement les vaccins promis par le gouvernement à la fin du mois. Entreprises de pompes funèbres et fleuristes ne parviennent plus à fournir les nombreuses demandes.