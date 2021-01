REPORTAGE

Au Japon, vent de révolte contre les mesures anti Covid-19

Au Japon, de plus en plus de personnes refusent de respecter les mesures sanitaires contre le Covid-19. Malgré l'état d'urgence, de nombreux restaurants, bars, salle de jeux, karaoké restent ouverts après 20h. Le Japon est l'un des seuls pays au monde à ne pas avoir les moyens légaux pour imposer un confinement obligatoire. Depuis les dérives militaristes de la seconde guerre mondiale, la constitution nippone est très respectueuse des libertés individuelles. Mais avec l'explosion des contaminations, l'ère de la tolérance est terminée. Le 3 février, une loi donnera le pouvoir à la police d'imposer des amendes allant jusqu'à 2 300 euros contre les restaurants ouverts le soir. Reportage Constantin Simon, Ryusuke Murata et Pierre-Emmanuel Delétrée.