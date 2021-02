En Birmanie, l’armée saisit le pouvoir et arrête Aung San Suu Kyi, ses partisans en colère

Le porte-parole du parti au pouvoir en Birmanie a affirmé lundi que la dirigeante Aung San Suu Kyi avait été arrêtée et a accusé l'armée d'organiser un "coup d'État". Un peu plus tard, l'armée a déclaré l'état d'urgence pour un an et transféré le pouvoir à son commandant en chef, le général Min Aung Hlaing. La communauté internationale a vivement condamné ces agissements.