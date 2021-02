Tempête de neige aux États-Unis : état d'urgence à New York

Une puissante tempête a provoqué une situation chaotique sur la côte est des Etats-Unis, entraînant l'annulation de centaines de vols, la fermeture des écoles et le report des vaccinations anti-Covid, alors que New York se prépare mardi à l'une des plus fortes chutes de neige de son histoire.