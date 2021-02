Procès à Alger des accusés dans la décapitation du Français Hervé Gourdel

Le procès des accusés dans l'assassinat du Français Hervé Gourdel, un guide de haute montagne enlevé et décapité par des jihadistes en Algérie, s'ouvre jeudi 4 février à Alger plus de six ans après les faits, au grand soulagement des proches de la victime.