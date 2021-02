France : Emmanuel Macron présente son plan décennal pour faire reculer le cancer

Emmanuel Macron a présenté jeudi un nouveau plan cancer doté d'une enveloppe de 1,7 milliard d'euros sur cinq ans et dont l'objectif est de passer en une décennie de 150. 000 nouveaux cancers évitables par an à moins de 100 .000, la maladie étant la première cause de mortalité en France.