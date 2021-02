Open d'Australie : un cas de Covid-19 détecté dans un hôtel, les tournois de préparation annulés

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont assuré que le premier Grand Chelem de la saison débuterait lundi 8 février à Melbourne comme prévu, même si un demi-millier de joueurs et accrédités sont à l'isolement à cause d'un nouveau cas de Covid-19, et que les tournois de préparation ont été suspendus