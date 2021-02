Covid-19 : l'efficacité du vaccin AstraZeneca en question

Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) examinent le vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca et Oxford, au moment où est mise en question son efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus, l'Afrique du Sud allant même jusqu'à suspendre sa campagne d'immunisation.