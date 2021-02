Vague de froid en Europe : de nombreux pays du nord du continent recouverts d'un manteau blanc

Automobilistes piégés sur l'autoroute, centres de vaccination fermés, trains annulés: la neige paralysait une partie de l'Allemagne, où au moins une personne est morte, et du Royaume-uni. En France, les premiers flocons sont également tombés sur la pointe bretonne et devraient atteindre l'Île-de-France et l'est du pays en soirée et la nuit suivante, et le froid fera grelotter une partie du pays, principalement le nord.