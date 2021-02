REPORTAGE

Nouvel An chinois 2021 : face à la pandémie, les familles exhortées à ne pas voyager

Vidéo par : Charles PELLEGRIN

En raison des restrictions imposées à cause du Covid-19, les voyages pour rendre visite à la famille à l'occasion du Nouvel An chinois ne sont pas recommandés cette année.Le gouvernement chinois a déclaré que "rester chez soi est un devoir", sans toutefois obliger les Chinois. Il a aussi exhorté le public à éviter les grands rassemblements festifs, en raison de la résurgence de la pandémie.Certaines compagnies offrent des cadeaux et des bonus à leurs employés pour les dissuader d'aller en province. France 24 a rencontré de jeunes chinois qui ont accepté de rester à Pékin pour les fêtes.