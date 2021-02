REPORTAGE

Au Brésil, le Carnaval de Rio victime du Covid-19

Il y a un an, le sambodrome de Rio de Janeiro battait au rythme effréné de la samba. Cette année, épidémie de Covid-19 oblige, les gradins sont vides. L'effervescence de la foule a été remplacée par des lumières pour rendre hommage aux victimes de la pandémie. Des policiers patrouillent pour éviter tout rassemblement ou fête clandestine. Au Brésil, le Covid-19 a déjà fait 236 000 victimes. Rio est la ville la plus endeuillée du pays, avec près de 20 000 décès. Reportage Laura Damase, Tim Vickery et Mariam Koné.