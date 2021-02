LE DÉBAT - OPÉRATION BARKHANE : VERS UN DÉSENGAGEMENT FRANÇAIS ?

Après le temps du "sursaut militaire", celui du "sursaut diplomatique, politique et du développement". C’est ainsi que la France, par la voix de son chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian, aimerait voir le sommet du G5 Sahel qui se tient à N'Djamena au Tchad ces lundi et mardi. Mais comment aborder l'avenir politique quand la sécurité elle-même est tout sauf rétablie ? Pas une semaine sans qu'un village ou un convoi militaire fasse l'objet d'une attaque dans cette région particulièrement tourmentée baptisée zone des trois frontières. G5 Sahel : et si la France prenait ses distances ? Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair#DebatF24