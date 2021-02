LE DÉBAT - LOI SUR LE SÉPARATISME : UNE LOI CONTRE L'ISLAMISME OU CONTRE L'ISLAM ?

Né dans l'émoi et la sidération de l'affaire Paty, le projet de loi confortant le respect des principes de la République vient donc d'être adopté en première lecture. Sans surprise, la majorité LaREM et Modem s'est mobilisée, malgré le désaccord des élus d'opposition. Un texte jugé trop mou pour la droite, alors que la gauche estime qu'il cible de manière trop directe les Français de confession musulmane. Annoncé début octobre par Emmanuel Macron, le texte vise-t-il réellement le séparatisme islamiste ou au contraire l'ensemble des musulmans, au risque d'exclure plus que d'unir ?Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.