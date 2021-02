UNE SEMAINE DANS LE MONDE 0219

Cette semaine, l'Amérique signe son retour dans le concert des Nations occidentales. Au programme de Joe Biden et ses alliés, le nucléaire iranien ou encore l'attitude à adopter face à la Chine. Un G7 également consacré au coronavirus et la réponse mondiale face à la pandémie. Et puis en France, le projet de loi contre les séparatismes a été adopté en première lecture à l'Assemblée. Débat aussitôt ravivé dans les cercles académiques suite aux propos de la ministre de l'Enseignement supérieur réclamant au CNRS une enquête sur une possible dérive "islamo-gauchiste" dans les universités. Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair.