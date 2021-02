Attaque au Nord-Kivu en RDC : l'ambassadeur italien tué dans un convoi de l'ONU

L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo et deux autres personnes ont été tués le 22 février lors d'une attaque contre un convoi des Nations Unies dans l'est du pays, a déclaré le ministère italien des Affaires étrangères et les autorités du parc national de Virunga.