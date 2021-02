LE DÉBAT - COVID-19 EN EUROPE : UNE COORDINATION IMPOSSIBLE ?

Favoriser la coordination européenne dans la lutte contre le Covid-19. Voici le programme du Conseil européen réuni ce jeudi en sommet extraordinaire, alors que la propagation des variants britannique et sud-africain préoccupe de plus en plus. En l'absence de stratégie commune, nombre d'États ont adopté unilatéralement des restrictions à leurs frontières, poussant la Commission européenne à les mettre en garde contre un "risque de fragmentation". Un point fait néanmoins l'unanimité : la nécessité d'accélérer la vaccination sur le continent et d'approvisionner des pays tiers. Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24