LE DÉBAT - PRISON FERME POUR NICOLAS SARKOZY : UNE PREMIÈRE EN FRANCE

Il est peu probable qu'il finisse derrière des barreaux mais c'est déjà historique. Pour la première fois, un président de la République ici en France est condamné à de la prison ferme. Un an d'emprisonnement pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite "des écoutes". L'ancien chef de l'État a immédiatement annoncé son intention de faire appel - reste une tâche sur l'honneur de celui qui porta une décennie durant les espoirs de la droite et d'une partie de la France. Nicolas Sarkozy se relèvera-t-il d'une avanie ? La fonction présidentielle elle-même est-elle durablement atteinte ? Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24