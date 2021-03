Covid-19 aux États-Unis : le Texas lève l'obligation du port du masque et des restrictions sanitaires

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié mardi un décret levant l'obligation du port du masque et les restrictions imposées aux commerces dans l'Etat américain, le plus important assouplissement des mesures sanitaires à l'heure actuelle dans le pays, le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus.