L'Autriche critique l'UE et s'allie avec le Danemark et Israël pour produire des vaccins anti-Covid

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, soucieux de "ne plus dépendre uniquement" de l'Union européenne à la stratégie critiquée, a annoncé une possible coopération avec le Danemark et Israël pour les vaccins de deuxième génération.