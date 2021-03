LE DÉBAT - HAÏTI : ÉTAT EN PÉRIL ?

C'est un pays qui a valeur d'exemple dans le monde : première République noire indépendante - conquise de haute lutte contre l'esclavagisme qui avait cours voilà plus de deux siècles. Si Haïti occupe une place singulière dans l'Histoire contemporaine, le pays n'est pas épargné par les tragédies. Du tremblement de terre de 2010 aux vagues de choléra, Haïti fait face aujourd'hui à un vent de révolte. Une partie des Haïtiens manifestent contre le pouvoir du président Jovenel Moïse qu'ils jugent illégitime et responsable de l'aggravation de la situation, notamment sur le plan sécuritaire. Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.