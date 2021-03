Interview de Meghan / Prince Harry : "Nous avons fait tout notre possible" pour rester

Vidéo par : Noémie ROCHE

Meghan, l'épouse du prince Harry, a accusé la famille royale britannique de racisme, de mensonges et de l'avoir poussée au bord du suicide, dans un entretien explosif diffusé le 7 mars au soir par la chaîne américaine CBS qui devrait provoquer des remous à Buckingham et exacerber les tensions entre le couple et le palais.